Carrarese-Catania | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gara valida per i preliminari di Coppa Italia 2024/2025. Si sfidano i toscani, freschi di promozione in Serie B, e gli etnei, detentori della Coppa Italia di Serie C. Chi passa affronterà il Cagliari.si giocherà sabato 3 agosto 2024 alle ore 18 presso lo stadio Comunale di Chiavari.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono reduci da un risultato storico, ovvero la promozione in Serie B dopo 76 anni. Una cavalcata iniziata ai play-off dove hanno eliminato il Perugia, la Juventus Next Gen e Benevento, prima di sbarazzarsi del Vicenza in finale. Gli etnei, che nella passata stagione hanno conquistato la Coppa Italia di Serie c, puntano a rientrare nel giro che conta, e di conseguenza faranno di tutto per contendere il passaggio di turno agli avversari.