Camminate all’aria aperta anche in agosto

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non si fermano i gruppi di cammino promossi dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto di Ats Insubria.questo mese sono stati definiti i percorsi. Partito a fine maggio, il progetto si è consolidato nei mesi di giugno e luglio con leche si sono svolte il martedì e il venerdì sia il mattino che il pomeriggio coinvolgendo una quarantina di persone che hanno molto apprezzato la proposta, fa bene alla salute e si socializza. Dunque per tutto il mese di, viste le temperature, cambiano i percorsi che si svolgeranno lungo quattro sentieri boschivi diversi, i giorni restano il martedì e il venerdì alle ore 9 e alle ore 18.30. Oggi si camminerà lungo l’anello di Samarate, il ritrovo in via E. Toti 6 ter, a Samarate, martedì 6, l’itinerario è all’interno del parco Alto Milanese, il ritrovo in via G.