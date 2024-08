Ancona Un portiere dell’Atalanta per i dorici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) E’ fatta per Nicolò Amadori, giovane promessa del Cesena, attaccante centrale ma anche seconda punta classe 2006, che arriva all’in prestito. E’ la sedicesima pedina a disposizione di mister Gadda, altro ragazzo di ottimo spessore tecnico – sono 17 i gol realizzati nella scorsa stagione con la Primavera del Cesena – che si ritroverà con i compagni lunedì prossimo adper le visite mediche e successivamente per cominciare il ritiro, fissato alle Terre di Maluk delle Cozze di Monte San Vito. E’ il secondo attaccante under che si aggiudica il diesse Pietro Tamai, dopo il 2004 ex Piacenza Moussa Seck Ndoye, e che potrebbe essere schierato anche insieme al 2003 Cristian Pecci, che la scorsa stagione ha giocato al Forlì come esterno d’attacco o di centrocampo, mettendo a segno anche due reti e firmando tre assist.