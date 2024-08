Acqua non potabile a Montalto | il Sindaco emana l’ordinanza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024)di Castro, 2 agosto 2024 – L’Amministrazione comunale informa che ilha emesso, consindacale n.12 del 1 agosto 2024, il divieto in via preventiva e cautelativa di consumo umano dell’nel centro abitato diCapoluogo la cui rete è alimentata dal serbatoio “Martelli”, con esclusione del Centro Storico, alimentato dalla sorgente “rella”. Tale provvedimento è stato richiesto dalla Talete S.p.A. in qualità di gestore unico del Servizio Idrico Integrato con nota pervenuta a questo Ente (protocollo n.22114/2024 del 01/08/2024).