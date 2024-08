Toti torna in libertà dopo tre mesi | Convinti di poter spiegare tutto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Siamo contenti della decisione di stamane". Così l'ex governatore della Liguria Giovannila revoca degli arresti domiciliari, parlando con i giornalisti fuori dalla sua abitazione di Ameglia, nello spezzino. La decisione del gip "Secondo me - continua- riequilibra alcune decisioni del passato che erano francamente poco comprensibili dal nostro punto di vista". "Non ci siamo opposti né ci opporremo in alcun modo ad un processo rapido e veloce, perché siamodiquello che c'è; io credo che, mai come in quest'occasione, i problemi della giustizia e della politica si siano intersecati". "Mi auguro - sottolinea - che alla politica sia molto chiaro che quello che a Genova fa parte degli atti di accusa è in realtà qualcosa che è poco comprensibile a me. Ci sono atti legittimi, ci sono finanziamenti legittimi.