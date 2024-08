Segreteria Pd la squadra Dentro Paradisi e Bellelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nella foltissimaprovinciale del partito guidata da Stefano Vaccari entrano due ’big’: il sindaco uscente di Carpi Albertoe il sindaco di Castelnuovo Massimo. Entrambi sembrano scaldare i motori in vista della sfida per il dopo Vaccari, quando sarà convocato il congresso, verosimilmente nel 2025. Lacompleta – inclusi i già stabiliti Maria Cecilia Guerra, presidente della Direzione, e Valter Reggiani, tesoriere – conta un totale di 20 componenti (oltre al segretario), 9 donne e 11 uomini, con età comprese tra i 28 e i 72 anni, di cui 9 facenti parte della precedente. Tanti visti dall’esterno, ma d’altronde come si dice nel partito è l’unico modo per rappresentare correnti politiche interne (cattolici/ex Ds; Schlein/Bonaccini) e appartenenze territoriali.