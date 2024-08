Saima Meccanica di Arezzo alla WorldSkills Competition di Lione | protagonista nella verniciatura auto

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 1 agosto 2024), azienda aretina di punta nel settore delle cabine di, sarà, il più grande evento globale dedicato alle competenze professionali. La manifestazione, che si svolgerà adal 10 al 15 settembre, vedrà l’azienda selezionata per progettare e realizzare le cabine utilizzatecompetizione die decorazione. Con oltre 250.000 visitatori attesi, lasi classifica come il secondo evento più partecipato in Francia nel 2024, superato solo dalle Olimpiadi. Oltre 1.400 concorrenti provenienti da 70 paesi si sfideranno in 59 categorie professionali, offrendo auna prestigiosa vetrina internazionale. Fondata nel 1977,è un leader mondialeproduzione di cabine dipermobili, treni, aerei, navi e oggetti industriali.