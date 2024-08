Poste Iaria M5s | Profitti record ma uffici aree montane vengono chiusi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024), Antonino Ilaria: “Sula nostra posizione è molto chiara da sempre: è mera follia pensare di privatizzare un’azienda che svolge una funzione così importante” ROMA, 31 LUGLIO – «Sula nostra posizione è molto chiara da sempre: è mera follia pensare di privatizzare un’azienda che svolge una funzione così importante e che eroga servizi tanto decisivi per la vita quotidiana dei cittadini. Purtroppo, non la pensa come noi Giorgia Meloni, che invece apparecchia il tavolo per i privati. Oggi abbiamo voluto ribadire la nostra disapprovazione alle politiche di questo governo, dando parere contrario alla proroga al 2026 dell’attuale contratto di servizio tra il ministero delle Imprese eitaliane.