Meloni subito interviene sul ritiro di Carini | Non era un incontro ad armi pari

(Di giovedì 1 agosto 2024) Giorgiasuldi: «Non era unad». Il presidente del Consiglioprontamente suldella pugile italiana alle Olimpiadi contro l’algerina Khelif e sdogana definitivamente la polemica politica. “Non ero d’accordo con la scelta del 2021, non sono d’accordo oggi, ringrazio Angelaper come si è battuta anche se non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash”. Così Giorgia, arrivata in mattinata a Casa Italia. “Si è ritirata” le fanno notare i giornalisti a Casa Italia. Continua: “Mi dispiace ancora di più, mi ero emozionata ieri quando ha scritto ‘combatterò’ perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, la testa, il carattere. Però poi conta anche poter competere ad. E dal mio punto di vista non era una gara”.