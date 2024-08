Gasiorowski obiettivo concreto dell’Inter! Ma serve un tesoretto – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Inter è al lavoro per trovare un vice-Bastoni e, tra i nomi più caldi, spicca quello di Yarek, giovane talento del Valencia fresco vincitore dell’Europeo Under-19 con la Spagna. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, per affondare il colpo i nerazzurri attendono undalle cessioni. IN DIFESA – Yarekè stato individuato come uno degli obiettivi prioritari per rinforzare la difesa e piace tanto a Piero Ausilio e al suo vice Dario Baccin, che ne apprezzano le qualità tecniche e il potenziale. La valutazione positiva degli scout nerazzurri e l’interesse condiviso con la proprietà di Oaktree per un profilo giovane e promettente rafforzano l’ipotesi di un possibile trasferimento, anche se non sarà semplice.