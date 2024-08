ESP² – Fenomeni paranormali | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024): ladeldelQuello del falso documentario è un sottogenere particolarmente popolare all’interno del cinema horror. Questo permette infatti di conferire alla storia raccontata l’idea che ciò che si vede si avvenuto realmente, che sia un documento veritiero intorno a determinati eventi. E quando ad essere realistico è l’orrore, questo fa naturalmente ancor più paura. Titoli come Rec, La stirpe del male o l’iconico The Blair Witch Project sono esempi perfetti di tale filone, in cui si colloca anche. Si tratta del sequel di ESP –concepito dal duo Vicious Brothers, uscito nel 2011.