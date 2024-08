Come funzionano gli occhiali di Kim Yeji l’icona di stile di Parigi 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 agosto 2024) Anche Elon Musk si è innamorato di lei e la immaginaprotagonista di un film di fantascienza. Stiamo parlando della sudcoreana Kim, medaglia d’argento nella pistola a 10 metri ad aria compressa ai Giochi Olimpici diil 30 luglio, e già considerata la vera regina didi queste olimpiadi. Il motivo è presto detto: l’attitudine da badass, quel look cyberpunk che sembra uscito fuori da un anime distopico. E quegli, caratteristici della sua specialità, che hanno un’eleganza inquietante. Diciamolo subito: sono strumenti del mestiere e non sono fatti per essere indossati tutti i giorni, tuttavia chissà che non possano in qualche modo ispirare i designer specializzati. Noi lo speriamo, ecco.