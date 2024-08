Cinghiali l’invasione continua | Pericoli anche per viabilità e salute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) "La provincia di Forlì-Cesena è al centro di una crisi che vede la proliferazione incontrollata deicome una delle principali preoccupazioni per agricoltori, cittadini e amministrazioni locali". Coldiretti Forlì-Cesena lancia l’ennesimo allarme sul fenomeno che non solo sta infliggendo gravi danni alle coltivazioni, ma mettea rischio la sicurezza stradale e minaccia ladegli allevamenti suinicoli a causa della diffusione della peste suina africana. In tutta Italia, il numero di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica è in aumento, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente secondo i dati dell’Asaps. In Emilia-Romagna, si stima la presenza di almeno 80.000, una cifra che secondo Coldiretti sottolinea l’urgenza di interventi drastici.