Cannabis light pronta la stretta Insorgono le opposizioni | A rischio 15mila posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024)sullache, di fatto, si equipara a quella con thc. E’ una delle modifiche del ddl sicurezza. “Il governo Meloni ha appena ucciso il settore dellanel nostro Paese: nella seduta fiume di questa notte in commissione alla Camera è stato infatti approvato l’emendamento al ddl sicurezza che equipara laa quella con thc. Il governo Meloni, in preda alla furia ideologica, cancella una filiera tutta italiana, 11miladi. E pensano anche di aver fatto la lotta alla droga”., commentai su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Al pensiero di Magi fa eco Marco Furfaro, capogruppo del Partito Democratico in commissione Affari sociali : “Il governo Meloni ha appena ucciso il settore dellanel nostro paese.