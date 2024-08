Calcio Serie C Il doppio obiettivo dell’esterno mancino Simone Nicoli | Il campionato della mia rinascita e Pianese in salvo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Per(nella foto) la stagione che sta per iniziare ha il sapore del riscatto. Per la retrocessioneVirtus Francavilla, maglia che ha vestito lo scorso, ma anche e soprattutto per se stesso, incappato, nell’arco dell’annata, in qualche "infortunio di troppo", che gli ha impedito di dare appieno il proprio contributo. Ora scalda il motore. "E’ così – ha commentato l’esterno–, ho tanta voglia di rivalsa. Mi piacerebbe che questofosse per me come unae per launa conferma inC". Il primo banco di prova, per le zebrette, sarà tra dieci giorni: a Pontedera andrà in scena il primo turno eliminatorioCoppa Italia.