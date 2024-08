AEW | Bryan Danielson va All In a Londra sarà il suo ultimo match se non vincerà il titolo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024) La carriera diè agli sgoccioli, lo sanno ormai i fan e lo sa bene l’American Dragon che con largo anticipo ha annunciato che questo 2024il suoanno di attività a tempo pieno, così come aveva promesso alla figlia e come gli suggerisce il suo fisico, ormai provato da anni di fatiche sul ring e infortuni, tra cui quello al collo che già lo portò al ritiro anni fa. Tra costanti problemi fisicivuole però onorare fino alla fine il ring e ad All In London avrà la grande occasione di conquistare ilmondiale AEW, obiettivo mai centrato in questi anni nella federazione di Jacksonville.