Trenitalia arriva la sorpresa di mezza estate | ritardi fino a due ore e mezza per lavori di potenziamento

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ecco ladi: i treni italiani saranno afflitti da pesantie disservizi a causa didi “infrastrutturale”. Proprio quando milioni di turisti e pendolari speravano in una tranquilladi viaggi,l’annuncio che per gran parte di agosto saranno inevitabilia 150 minuti. Un brutto colpo, soprattutto dopo i proclami di maggio e giugno, quando veniva presentata la “Summer Experience” , con tanto di treni turistici e attenzione extra per le mete vacanziere. La comunicazione diLa nota stonatadirettamente dai vertici di, che hanno informato i viaggiatori (con 17mila email e 800 sms) che, per buona parte di agosto, le tratte superveloci della rete ferroviaria italiana subiranno gravi disagi. Un destino che toccherà non solo l’asse nord-sud, ma anche quello est-ovest.