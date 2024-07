Perché è una notizia clamorosa e molto buona Il capo di Hamas eliminato? Cosa cambia da oggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Mentre questa rassegna va in onda in diretta, sono trascorsi 5 o 6 minuti da quando i telegiornali internazionali stanno battendo una: ogni volta che dal mondo viene eliminata un uomo particolarmente malvagio il mondo diventa un posto un pochettino più sicuro". "L'eccellente", spiega Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, è quella dell'uccisione di Ismail Haniyeh, ilpolitico dia Teheran da un "missile guidato" israeliano. "per la rilevanza della persona colpita e per il luogo in cui si trovava, da uno dei suoi danti-causa". E questo fa il paio con l'operazione portata a termine in Libano contro uno dei capi di Hezbollah, ritenuto dal Mossad uno dei responsabili della strage di bambini su un campo da calcio.