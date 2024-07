Pallanuoto femminile altra dura lezione per il Setterosa contro gli USA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo ciò che abbiamo visto con la Francia, difficilmente ci saremmo aspettati una vittoriale campionesse olimpiche degli Stati Uniti, nonostante l’ultimo precedente a livello ufficiale, il clamoroso successo al Mondiale di Fukuoka 2023. Crolla ancora ilalle Olimpiadi di Parigi 2024, un’sconfitta altisonante: le americane si impongono 10-3. Non c’è stata veramente partita: le azzurre hanno fatto una fatica incredibile sia in zona offensiva che per quanto riguarda la difesa, con le statunitensi che sono riuscite a dominare in lungo e in largo. Ora la situazione si fa veramente durissima: restano le durissime sfide con Grecia e Spagna, servono due vittorie per volare ai quarti di finale. La partita è praticamente chiusa a fine primo tempo: doppio 3-1 per le americane, segnano solo Giustini e Marletta per l’Italia che si trova sotto 6-2 all’intervallo lungo.