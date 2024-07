L’agosto senza il Dolcione Ma la sagra del bignè ci sarà Otto giorni di festa a Orentano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Non ciil, maOrentanese, con lapiù dolce che esista quella dedicata al bigné di, è alle porte. "Iniziamo il 10 agosto festeggiando il nostro patrono San Lorenzo e finiremo il 18 agosto con tante serate divertenti per grandi e piccini, spettacoli e musica dal vivo – scrivono gli organizzatori dell’Ente Carnevale dei bambini e Pro Loco disulla pagina Facebook – La vendita deiavrà inizio il 10 agosto e durerà fino alla fine della".una"azzoppata" perché per la prima volta, dopo quasi quarant’anni, noncaratterizzata dalla sfilata del mega-dolce che per decenni ha portatosu tutte le cronache e le televisioni e nel guinness dei primati.