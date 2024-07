La Talpa problemi per il cast | chi è a rischio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quando è stato annunciato il ritorno de La, abbiamo tutti avuto un sussulto: i reality show di oggi stanno faticando a imporsi. La televisione non è più la stessa, ma non lo sono nemmeno gli spettatori. Ed è il motivo per cui Pier Silvio Berlusconi ha preso due scelte: la prima di mandare in onda il reality su Mediaset Infinity e poi in chiaro su Canale5; la seconda, invece, è la conduttrice, ovvero Diletta Leotta, un nome fresco, reduce dal successo del poddi Mamma Dilettante. C’è (solo) un piccolo problema all’orizzonte: parte delsarebbe a. Cosa sappiamo. Lacon il: forfait di 3-4 concorrenti Secondo quanto riportato da Davide Maggio, ci sarebberoin vista per La. Ilè stato già annunciato, ma potrebbero esserci dei rimescolamenti, dei colpi di scena dell’ultimo minuto che si stanno rendendo necessari.