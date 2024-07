Incendi in Italia | ora Google li segnala in tempo reale con l’Ia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nuoro, 31 luglio 2024 – Ora‘mappa’ glianche in. La novità è stata sperimentata dagli abitanti del Nuorese, in Sardegna. Chi si è collegato alle mappe diha trovato questa novità: un alert che li ha avvisati del grave rogo con più di 800 ettari bruciati, unazione delle chiusure stradali e un rimando ai siti di informazione per l’aggiornamento sulle notizie. Dal primo gennaio al 22 luglio di quest'anno in Sardegna si contano 1135, 4128 ha di cui 719 Ha di bosco, 296 di pascolo e 3111 di "altro": "queste sono le campagne abbandonate o canneti o vegetazione bassa - spiega all'ANSA l'assessore regionale all'Ambiente con delega alla Protezione civile, Rosanna Laconi - Solo questo luglio i roghi sono stati 396 per 1565 ettari percorsi dal fuoco e di questi 464 Ha di bosco. Nel 2023, nello stesso periodo erano stati 379 gli