Ddl Concorrenza Cna | Nei confronti degli Ncc ancora un atteggiamento punitivo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) ROMA – “Nel Ddldiscusso oggi in consiglio dei ministri non sono state accolte le nostre istanze in ordine alla revisione dell’articolo 85 del Codice della Strada, che prevede sanzioni particolarmente punitive per gli Ncc auto. Le sanzioni, che già oggi non distinguono tra operatori regolari e abusivi limitando fortemente l’attività delle imprese del comparto, sono state ulteriormente peggiorate. Il combinato disposto fra la bozza di decreto sul cosiddetto foglio di servizio elettronico e il consistente carico di controlli e sanzioni irrogabili, inerenti il rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo, determina uno sproporzionato e irragionevole aggravioadempimenti amministrativi, contabili e gestionali in capo alle imprese artigiane prestatrici di servizi Ncc limitando fortemente la libertà di impresa.