Cajuste non apre al Galatasaray | che succede ora? C’è un’altra idea

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La cessione di Jensè al momento bloccata: la palla passa a Giovanni Manna, c’èsoluzione per il centrocampista svedese. Non si sblocca la cessione di Jens. Il centrocampista classe ’99 è arrivato lo scorso anno al Napoli senza, però, riuscire ad incidere in maniera considerevole nel corso della stagione. Certo, tutta la squadra azzurra ha vissuto un’annata complessa sfociata, poi, nel decimo posto finale in classifica ed un cambiamento radicale sotto il punto di vista tecnico e dirigenziale, con gli arrivi di Antonio Conte e Giovanni Manna. Al tempo stesso, però,ha avuto modo di mettersi in mostra sotto gli occhi del nuovo allenatore, ma anche in questo caso non sembra sia stato convincente al punto da meritarsi la conferma.