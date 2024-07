Angela Andreoli la Fata che divora pressione e sprizza talento | il doppio closer da argento olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è sempre stata identificata dagli addetti ai lavori come l’erede di Vanessa Ferrari: uncristallino e naturale, grandi mezzi fisici, incontenibile voglia di lavorare ed enorme potenziale hanno più volte lasciato pensare che la bresciana potesse diventare un autentico portento sul panorama internazionale della ginnastica artistica. Qualche problemino fisico di troppo ha però complicato la crescita della classe 2006, che ha comunque più volte brillato insieme alle altre Fate. Il palmares parla per lei: trionfo con la squadra agli Europei nel 2022 e nel 2024, bronzo continentale al corpo libero nelle stesse edizioni della rassegna continentale. L’azzurra doveva prendere sicurezza dei propri mezzi e capire che davvero poteva esplodere in maniera fragorosa, guadagnandosi tutto lo spazio che oggettivamente merita di prendersi.