Triathlon CIO fiducioso per la gara di domani | Senna vicina alla soglia stabilita

(Di martedì 30 luglio 2024) Le gare die di nuoto di fondo sono nella bufera in queste Olimpiadi di Parigi 2024. La volontà del CIO e degli organizzatori è quella di disputare queste gare nella, il fiume iconico di Parigi. Fiume che è stato bonificato prima dell’inizio di questi Giochi, ma che negli ultimi giorni non era più nelle soglie prestabilite per la balneazione a causa delle piogge scese tra venerdì e sabato scorso. A intervenire sull’argomento è stata nel punto stampa giornaliero del CIO Aurelie Merle, Executive Director of Sports di Parigi 2024, a proposito del rinvio delmaschile: “I risultati dei test erano molto vicini, siamo fiduciosi chelapossa essere abbastanza pulita“. Sulle previsioni meteo: “Una rilevazione era al di sotto e due leggermente sopra la, abbiamo cercato di avere informazioni più accurate possibili.