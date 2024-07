Taylor Swift 50 000 non paganti ai suoi concerti a Monaco

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)50.000 nonai. Il biglietto di ogni data del “The Eras Tour” diè sempre difficile da ottenere, visti i sold out a ogni tappa dell’imponete tour. Tuttavia, per gliies che non sono riusciti a entrare all’Olympiastadion di, in Germania, lo scorso fine settimana, una collina che domina lo stadio ha fornito una comoda soluzione alternativa e non ufficiale.50.000 La notizia dell’espediente si è diffusa rapidamente e, al momento dell’inizio del concerto di sabato, si stima che circa 40.000 persone si siano radunate sulla collina all’esterno dell’impianto. Domenica, altre 10.000 si sono unite al divertimento. “Siamo abbastanza fortunati da poter suonare questo spettacolo per 74.000 bellissime persone in questo stadio e, se i rapporti sono corretti, per circa 50.