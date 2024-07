Migliori unità SSD per PC differenze e tipologie

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 30 luglio 2024) Se il nostro computer, anche nuovo, inizia a rallentare all'apertura dei programmi e durante l'avvio, il problema è spesso dovuto alle scarse prestazioni del disco meccanico (o hard disk), vero e proprio "collo di bottiglia" su tutti i tipi di computer moderni. Per poter sbloccare la massima velocità sul nostro computer (in particolare sui portatili dove gli HDD sono ancora più lenti), vi consigliamo di installare al posto del disco meccanico un SSD, un drive di nuova generazione in cui sono assenti le parti meccaniche e dove i dati vengono conservati su chip di memoria, esattamente come avviene su smartphone e tablet. Durante l'acquisto di un SSD sarà capitato di trovare delle sigle che possono indicarvi la qualità del drive scelto, indipendentemente dal modello, dalla marca o dalla capienza.