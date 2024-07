L’altra metà dell’inferno

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) Condivido il suo giudizio sulle donne, dopo le crudeltà scoperte nell’asilo di Milano (La Notizia del 26 luglio, ndr). Purtroppo, spesso non siamo migliori degli uomini. Lina Mazzei Via email Gentile signora, mi fa piacere che tante lettrici concordino chedel cielo non sia migliore di noi maschi cattivi. Guardiamoci intorno: non ci sono solo Giorgia e la pessima Ursula. In Danimarca la premier Mette Fredicksen deporta i migranti in Ruanda e Kosovo. In Finlandia Sanna Marin ha troncato la storica neutralità del Paese per aderire alla Nato. L’estone Kaja Kallas è stata nominata Responsabile Ue per gli Esteri solo perché è una fanatica russofoba. In Lettonia e Lituania ecco Evika Silina e Ingrida Simonyte che vorrebbero inviare soldati Nato a Kiev. La moldava Maia Sandu vuole entrare nella Nato a dispetto della sua popolazione perrussa.