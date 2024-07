Fonte senior di Hezbollah | Capaci di bombardare in modo duro e violento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Medio Oriente tiene il mondo con il fiato sospeso. La tensione è altissima al confine tra Israele e Libano dopo la strage in Golan. Il premier Netanyahu ha promesso una "risposta severa". Le diplomazie, invece, sono impegnate a evitare l'escalation., dal canto suo, ha assicurato che risponderà a qualsiasi attacco israeliano. Unadel gruppo sciita ha detto ad Al Jazeera: "Prendiamo sul serio le minacce israeliane e siamo pienamente preparati alla questione. Il termine 'raid' si riferisce a un attaccoe limitato che per noi non significa nulla, perché è un'aggressione indipendentemente dalla sua dimensione". I mediatori "ci hanno chiesto di non rispondere alla prevista aggressione e noi li abbiamo informati del nostro rifiuto. Risponderemo sicuramente a qualsiasi attacco israeliano.