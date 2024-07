Erica Ash | addio alla star di Scary Movie VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024)adAsh, in Italia nota per il suo ruolo inV. Attrice e comica divenuta famosa per i suoi ruoli nel reality show satirico Real Husbands of Hollywood e nel comedy show Mad TV, è morta domenica a Los Angeles. A confermarlo è stata la madre, Diann Ash, che ha spiegato come la figlia sia deceduta a causa del cancro: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amicaChantal Ash (1977-2024). Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, è morta serenamente circondata dai suoi cari.era una donna straordinaria e un’intrattenitrice di talento, che ha toccato innumerevoli vite con il suo umorismo, la sua arguzia e la sua genuina gioia di vivere. Il suo ricordo vivrà eternamente nei nostri cuori”.