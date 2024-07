Ecco cosa è successo dopo che ho venduto l’anima al diavolo Ma ora… Il racconto del ristoratore milanese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Giuseppe Perricone è, oggi, unche lavora a Milano e possiede due bistrot. E che ha deciso, a 53 anni, di affidare la sua incredibile storia di vita a Stefano Lorenzetto del Corriere della Sera. In un’intervista in cui si è messo a nudo e ha raccontato tutto di sé, senza omettere nulla. L’epopea di questo signore di origine palermitana dev’essere presa per quello che è, cioè come lui la racconta. A cominciare da una insolita violenza sessuale consumata quando aveva solo 8 anni, e una ragazzina di 15 lo costrinse a subire un rapporto orale. “Ero terrorizzato”, ha raccontato al giornalista. “Scoppiai a piangere. Quello stupro ha segnato la mia vita“. Una vita difficile, che non doveva nemmeno iniziare, perché la madre di Perricone durante la gravidanza ebbe un’emorragia così forte che i medici davano per spacciati tutti e due.