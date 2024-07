Alessandro Ragaini oggi ci riprova in vasca | Non è soddisfatto Ma importante esserci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) L’enfant prodige delle Marche del nuoto ci, infatti,, nuotatore azzurro della Team Marche e del gruppo Carabinieri, scende di nuovo in acqua alla Défense Arena di Parigi con la staffetta 4x200 stile libero. Insieme a Filippo Megli, Marco De Tullio, Matteo Lamberti (o Carlos D’Ambrosio), il diciassettenne di Castelplanio proverà stamattina alle 11 a centrare con i compagni di squadra la finale in programma stasera alle 20.45. E proverà anche a scrollarsi di dosso quell’emozione che, probabilmente, ha giocato a suo sfavore, domenica scorsa.è alla sua prima Olimpiade e ci arriva da campione italiano assoluto in carica, quel titolo che ha conquistato lo scorso mese di marzo battendo in un’ultima e spettacolareproprio Filippo Megli, compagno di squadra nei Carabinieri e detentore del record italiano.