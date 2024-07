Tuffo dalla scogliera Finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)da ricovero. Sono le ore 17, quando sulla spiaggia di Numana atterra l’elisoccorso: una persona è caduta sugli scogli. Un’ambulanza della Croce Bianca entra a sirene spiegate nel porto. Ad attenderla vicino all’elicottero una folla di turisti e curiosi. Cosa è successo si saprà solo grazie ai soccorritori. Un 36enne d’origine albanese si è tuffatodei Lavi, da un’altezza di circa sette metri, procurandosi un trauma toracico per l’impatto con l’acqua. Sul luogo dell’incidente l’idroambulanza della Croce Rossa insieme alla Guardia costiera. Il paziente, rimasto cosciente ma molto dolorante, è stato trasportato al porto di Numana dove ad attenderlo c’era il personale del 118. Per il brivido del divertimento ora è ricoverato all’in gravi condizioni, portato in codice rosso al pronto soccorso di Torrette, a bordo dell’eliambulanza.