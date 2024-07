Treni nuovo guasto all' Alta Velocità tra Roma e Napoli Bersani a Salvini | In Italia le Olimpiadi del viaggiatore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 –sulla linea dell'trache sta causando aioltre 100 minuti di ritardo. Attacchi dall’opposizione al ministro. La circolazione ferroviaria è al momento fortemente rallentata sulla linea, in direzione sud, per untecnico fra Labico e Anagni, ha reso rende noto Rfi, i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. IAV sono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con un allungamento quindi dei tempi di viaggio.: inledel"Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti, insi stanno svolgendo ledel