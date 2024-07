Reyyan rischia la vita e un anello accende le speranze con Miran

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) I protagonisti di Hercai – Amore e vendetta non hanno mai un attimo di pace. Lo si vede ancora una volta nella puntata di stasera in onda su Real Time alle 21.30, sedicesima puntata composta dagli episodi Occhi negli occhi e Chiudere il cerchio in cui si intrecciano ulteriormente drammi, conflitti e nuove verità. Un po’ Romeo e Giulietta, un po’ Dinasty, la soap turca non è mai avara di colpi di scena.riusciranno finalmente a chiarirsi? La risposta, forse, è in un