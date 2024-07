Qatar 2022 ancora in carcere l’addetto ai media che denunciò lo sfruttamento dei migranti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) I Mondiali di calcio delsono terminati un anno e mezzo fa, ma c’èun problema irrisolto: i mancati risarcimenti per lodel lavoro migrante. Un tema che si riproporrà anche per il campionato del 2034: unica candidata, l’Arabia Saudita. Di questione aperta però ce n’è anche un’altra: la detenzione di Abdullah Ibhais, un giordano padre di due figli che lavorava nel settore comunicazione del comitato organizzatore, finito nei guai proprio dopo che aveva denunciato le condizioni di lavoro equiparabili a schiavitù moderna dei lavoratoriimpegnati nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture sportive, logistiche e commerciali. Nell’agosto 2019 un gran numero di lavoratoriintraprese uno sciopero per chiedere gli stipendi cui avevano diritto e che non avevano mai ricevuto.