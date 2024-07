Polstrada prototipo di Autovelox è differente da quello in uso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Ildepositato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è risultatodalla versione modificata che la società ha fornito, in un secondo momento, ai Comuni. Da qui il provvedimento. Al momento gliT-exspeed v.2.0 sono stati scollegati". Lo ha detto all'ANSA Giancarlo Baiano dirigente delladi Cosenza in relazione al sequestro dei misuratori di velocità attivi in diversi comuni italiani, quali Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini, San Martino in Pensiliis. "Il provvedimento - ha aggiunto Baiano - è stato notificato alla società che fornisce questa tipologia di servizi con questo apparato e ovviamente anche ai comuni che hanno contratto d'uso con società".