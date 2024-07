Olimpiadi cuffia sul fondo della vasca? Ci pensa Bob | il bagnino col costumino floreale | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ledi Parigi 2024 hanno il primo eroe inaspettato. Durante una sessione dei 100 metri rana femminili alla Défense Arena, è andato in scena un momento davvero surreale e diventato subito virale. Mentre le atlete si preparavano per la gara, lo speaker ha improvvisamente fermato tutto a causa di un oggetto in acqua. E chi è apparso? Un ‘’ in costumestile anni 80, dallo sguardo deciso e non proprio in perfetta forma, ha camminato lungo il bordopiscina e si è tuffato per recuperare unaadagiata sulpersa dalla statunitense Emma Weber. “Bob the cap catcher”, come lo hanno ribattezzato i media americani, “Il pescatore di cuffie” è un assistente de La Défense Arena, che ospita la piscina per le gare di nuoto. Dopo il suo intervento la gara ha così potuto avere inizio. Bob the cap catcher, needs to be interviewed by @SnoopDogg at the Olympics.