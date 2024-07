Nuoto Adam Peaty positivo al Covid dopo l’argento nei 100 rana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Di nuovo lo spettroalle Olimpiadi. Le agenzie di stampa hanno rivelato la positività di un atleta di spicco di questa manifestazione a cinque cerchi: parliamo di, ieri argento nei 100vinti da Nicolò Martinenghi. Il nuotatore britannico ha accusato un malorela gara di ieri sera, secondo quanto riferito dai media internazionali,che aveva già menzionato di essere condizionato da un leggero mal di gola. La situazione è peggiorata durante la notte ed è stato sottoposto al test anti, risultando. Da capire ora se il britannico potrà proseguire Ricordiamo come, a distanza di quattro anni dallo scoppio della pandemia, non esistono dei protocolli rigidi che impediscono ad un atleta di non gareggiare.