Napoli colpo di scena | sfida al Real Madrid per il baby campione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilha messo gli occhi su un giovane calciatore finito nel mirino anche del: cosa sta succedendo Sono diversi i giocatori finiti nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna in questa sessione di mercato. Ilpensa anche al futuro oltre che al presente e infatti è delle ultime ore l’interessamento per Conrad Harder, centravanti del Nordsjaelland che ha da poco compiuto 19 anni. Conrad Harder si è messo in mostra anche con la Nazionale Under 19 della Danimarca. Un nome per il presente e soprattutto per il futuro, mentre il club partenopeo segue anche un giocatore finito nel mirino del. Si tratta di Konstantinos Karetsas, centrocampista classe 2007 di proprietà del Genk.