Maduro confermato precedente con il 51% L' opposizione | Un imbroglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non ci sarà la svolta in Venezuela dove si va verso un nuovo mandato da presidente per Nicolas: a indicarlo sono i dati, parziali, del voto che si è tenuto nel Paese latino-americano ieri. Ma l'denuncia brogli. Secondo il capo del Consiglio elettorale nazionale, Elvis Amoroso, dopo lo scrutinio di circa l'80 per cento delle schedeè in testa con il 51,2 per cento dei consensi. Fermo a 44,02 il suo sfidante, l'ex ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia. Di fronte a una folla di sostenitori, nella capitale Caracas,ha detto che la sua conferma alla guida dello Stato rappresenta «un trionfo per la pace e la stabilità». Il presidente ha anche contestato le denunce di irregolarità mosse dall', che aveva boicottato il voto del 2018: «Urla all'» ogni volta, ha sostenuto