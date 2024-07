Incendio su una barca a Pesaro | gli occupanti soccorsi dai pompieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Un'imzione con alcune persone a bordo è andata improvvisamente a fuoco all’altezza del Monte San Bartolo intorno a metà pomeriggio, provocando una colonna di fumo altissima che si è propagata per tutto il Parco Naturale. L’è avvenuto a circa 15 metri dalla riva. Restano ancora sconosciute le cause che hanno fatto divampare le fiamme: possibile il cortocircuito dellao un guasto al motore. Glihanno così abbandonato il mezzo e sono poi statisia dai vigili del fuoco sia dagli uomini della Capitaneria di Porto di. Il tutto mentre alcuni bagnanti hanno osservato la scena dalla spiaggia di Baia Flaminia, temendo per un grave