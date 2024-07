I giudici Gianfranco Fini contribuì alla vendita della casa di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - L'ex leader di An,, "fornì il proprio contributo nell'operazione di riciclaggio relativa ai trasferimenti di denaro finalizzati all'acquisto dell'appartamento di, consistito, come contestato, nell'aver autorizzato ladi'proposta da Giancarlo Tulliani' nella consapevolezza dell'incongruità del presso rispetto al valore di mercato e a favoresocietà offshore dei congiunti". A scriverlo sono iquarta sezione penale di Roma nelle motivazionisentenza con cui, lo scorso 30 aprile, è stato condannato l'ex presidenteCamera a due anni e otto mesi con l'accusa di riciclaggio in relazionelasciata in eredità dcontessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso una società off-shore.