Hellboy | The Crooked Man | il secondo trailer è ancora più horror

(Di lunedì 29 luglio 2024) One Media ha caricato un, decisamente più convincente del primo, di: TheMan il nuovo film diretto da Brian Taylor, basato sul popolare personaggio ideato da Mike Mignola. Lo stesso Mignola, in un’intervista con Variety, ha dato piena fiducia al regista Brian Taylor. “Quello che ho preferito è stato vedere quanto è vicino ai fumetti. Ci sono diverse scene nel film che sono letteralmente delle tavole prese dai fumetti. La tua paura è sempre, specialmente quando dico che è la mia storia preferita, che possa perdere qualcosa. Ma tutti i miei momenti preferiti del fumetto sono lì. Trattieni letteralmente il respiro mentre guardi questo film. Ho avuto modo di vedere parecchio, non sono andato sul set, ma ho visto i giornalieri, e continuavo a dire: “Non posso crederci! Oh mio Dio, ce l’hanno messa e rimarrà lì quando monteranno il film?”.