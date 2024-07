Escono di casa per una passeggiata e lasciano il ventilatore acceso al ritorno l’amara scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Paura e gravi danni per un incendio divampato ieri all’interno di una villa. È stata distrutta una abitazione intera, dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Ma le conseguenze del rogo potevano essere molto più gravi. La villa si trova in una zona densamente abitata. Ladella causa dell’incendio ha sorpreso tutti. Secondo quanto ricostruito finora, le fiamme sono state alimentate da un. Quando è scoppiato l’incendio, i proprietari dellaerano fuori per unaNella villetta viveva una famiglia. A quanto pare, la causa del rogo è stata illasciato. Probabilmente per non trovare troppo caldo al rientro più che una dimenticanza. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto. Leggi anche: “Addio, maestro”.