Collovati | Conte mantiene il profilo basso ma sa che il suo Napoli può giocarsela con tutte

(Di lunedì 29 luglio 2024) Fulvioha concesso un’intervista in esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex calciatore, oggi opinionista sportivo, ha espresso il proprio parere sulla prossima stagione di Serie A, analizzando il mercato e i possibili obiettivi stagionali di diverse protagoniste, tra cui ildi Antonio. Queste le sue parole: Il neo allenatore del, Antonio, ha dichiarato che il livello della propria squadra non è alto ma medio. E’ un messaggio che può spegnere gli entusiasmi o può incentivare a fare meglio? Quali calciatori secondopotrebbero esaltarsi con il 3-5-2? “Non credo a quest’affermazione di. Dice questo perché, giustamente, vuole tenere tutti in guardia per farli rendere al meglio. Non è da dimenticare, tra l’altro, che ilnon avrà gare da disputare nelle coppe europee.