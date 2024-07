Borsa apertura buona per Milano positive le banche ma perde il luxury Spread a 138 punti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ladiapre in positivo dopo la pausa del fine settimana, arrivando in questo momento a +0,43% a quota 34.008. Andamenti buoni per le altre borse europee, tutte in positivo. Lotra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi arriva fino a 137base, leggermente in aumento dopo i 135segnati in chiusura venerdì scorso.positiva grazie a StM, Eni e Leonardo La scorsa settimana è stata nel complesso positiva per le borse europee, oggi Piazza Affari ha aperto con +0,47%. Adavanti a tutti c’è al momento il colosso hi-tech Stmicroelectronics, che ha registrato un aumento del 2,00%, mentre Eni ha visto un incremento dell’1,28%.