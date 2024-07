Ada Alberti | oroscopo di agosto 2024 le previsioni di tutti i segni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 luglio 2024) A pochi giorni dall’didi Paolo Fox, ecco anche quello della nostra amata Ada. La famosa astrologa ci ha svelato quello che gli astri dicono per le prossime settimane, in amore, lavoro e amicizia. Ottime notizie per la Bilancia e il Cancro, un po’ meno per i lettori del Toro Adadi. Ariete, Toro, gemelli. Ariete. Per i nostri amici dell’Ariete adesso è tempo stupendo per le relazioni amorose, ma, dopo ferr, l’invito è quello ad essere prudenti, stando alla larga dalle trasgressioni che possono minare la vostra relazione. Toro. E poi invece ci sono i Tori, per i quali sono da fronteggiare un po’ di problemi e anche delle responsabilità. Cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare agli affetti, soprattutto durante il weekend. Gemelli. Va alla grande per i Gemelli in amore, in particolare per chi non è in coppia.