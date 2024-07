Vannacci ospite dei sovranisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Il caldo africano che blocca il respiro non azzoppa l’entusiasmo dei militanti giunti a Orvieto da mezza Italia per partecipare al palazzo del Capitano del Popolo al varo del nuovo movimento sovranista lanciato da Gianni Alemanno. E oggi tutti gli occhi sono puntati sul generale Robertoche si paleserà stamani alle tre giorni organizzata dal Movimento Indipendenza. "Il conservatorismo della Meloni ha deviato la corrente del sovranismo a favore dello status quo. Salvini non riesce a esprimere una visione chiara. Vedremo quale contributo vorrà dare". Lo ha detto Alemanno, i vista dell’intervento di oggi dell’europarlamentare leghista. Il generale dialogherà con i vertici del Movimento Indipendenza. "– dice Alemanno – è la novità per coloro che fanno politica nel segno della difesa di un’identità italiana.